Pirche breidt AI algoritme uit voor succesvolle orgaantransplantatie

Pirche ontwikkelde eerder al een AI algoritme voor accurate analyses en voorspellingen voor niertransplantaties en maakt zich nu dus klaar voor een groei en meer succesvolle orgaantransplantaties. Om dit doel te bereiken is het bedrijf een crowdfunding gestart.

Huidige situatie

Wanneer de traditionele methodes om een donornier te verkrijgen worden toegepast, ervaren patiënten vaak dezelfde problemen. Het orgaan functioneert voor de helft van de patiënten ongeveer vijf tot tien jaar naar behoren. Bij de andere helft faalt de nier in de eerste jaren. Patiënten worden hierdoor ‘gedwongen’ terug te keren naar dialyse en de bijwerkingen hiervan. De zoektocht naar een donor start opnieuw.

Gedurende vijf jaar werkte Eric Spierings, onafhankelijk hoofdonderzoeker bij het Centrum voor Translationele Immunologie en EFI-geaccrediteerde laboratorium directeur van het laboratorium voor transplantaties van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, aan een oplossing. Waardoor onder andere deze vijf tot tien jaar verlengd kan worden tot twintig jaar.

Werking

Springs is de grondlegger van de technologie van Pirche. Een technologie die op basis van AI algoritmes ontelbare individuele variaties vergelijkt in 34 duizend datapunten. Datapunten afkomstig van de genetische typering van nierpatienten en mogelijke donoren. Door deze technologie kan er in drie seconden voorspelt worden wat de compatibiliteit is van het orgaan en het nieuwe lichaam.

Zo worden er simulaties gecreëerd van de verwachte reactie van het immuunsysteem om de kans op orgaanafstoot in te schatten. Dit zorgt voor meer en betere matches waardoor wachtlijsten en -tijden korter worden.

Uitbereiding

De technologie van Pirche kan middels een ‘Plug and Play’ systeem worden geïntegreerd in de bestaande IT-systemen van klinieken en ziekenhuizen. Inmiddels hebben ruim 850 transplantatiecentra wereldwijd toegang tot de technologie, waaronder UMC Utrecht, Charité in Berlijn, University Hospital Zurich en toonaangevende ziekenhuizen in Amerika.

De effectiviteit van de technologie is uitgebreid aangetoond op basis van de gegevens van 250 duizend patiënten. Ten slotte heeft Pirche commerciële contracten getekend met belangrijke spelers in de markt zoals ThermoFisher Scientific en Werfen.