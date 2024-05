Plasterk houdt vol: patentenkwestie ook moreel correct verlopen

De kwestie rond patenten voor kankertherapieën, die hem uiteindelijk het premierschap kostte, is volgens Ronald Plasterk niet alleen juridisch juist verlopen, maar ook “moreel correct gegaan”.

Hij blijft erbij dat de publicaties van NRC over hem niet kloppen. De voormalig minister en oud-informateur deed zijn uitspraken in het praatprogramma Sophie & Jeroen.

Patentenaanvraag

Plasterk zou aanvankelijk naar voren worden geschoven als premierskandidaat door PVV-leider Geert Wilders. Maar publicaties die zijn integriteit in twijfel trokken en die in zijn woorden “belemmerend zouden werken voor mijn eventuele functioneren als minister-president”, leidden ertoe dat hij daarvan afzag. Het draait om de patentaanvragen voor kankervaccins, waarvan Plasterk onterecht zou claimen de enige uitvinder te zijn. Er loopt een onderzoek van Amsterdam UMC naar de zaak.

Amsterdam UMC

De voormalige PvdA-minister spreekt de inhoud van de NRC-berichten al langer tegen. “Ongeveer alles wat hij heeft gepubliceerd is niet waar”, stelt hij nu zelfs over de journalist. Acties onderneemt hij echter niet. Bij het aanvragen van de patenten sloot Plasterk overigens al niet uit dat er “geduvel” mee zou komen, vertelt hij. Daarom heeft hij naar zijn zeggen aan de toenmalige directeur gevraagd te bevestigen dat het Amsterdam UMC “afziet van enig uitvinderschap op de patenten die we gaan aanvragen”. Dit zou ook zwart-op-wit staan.

Desgevraagd geeft Plasterk aan geen rol meer voor zichzelf te zien in een nieuw kabinet. “Nu is het wel mooi geweest.” (ANP)