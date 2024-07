Jet Bussemaker in podcast Voorzorg: ‘Denk goed na waarop je bezuinigt’

Pas op met bezuinigingen op preventie en onderwijs. Die boodschap heeft RVS-voorzitter Jet Bussemaker voor het nieuwe kabinet in de podcast Voorzorg over palliatieve zorg.

“Preventie is belangrijk, niet alleen voor het voorkomen van een volgende pandemie. Maar vooral ook voor het terugdringen gezondheidsverschillen”, zegt Bussemaker. De gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge ses (sociaaleconomische status: inkomen en opleiding) groeien al decennia. Inmiddels leven mensen met een hoge ses 8 jaar langer en 23 jaar langer in goede gezondheid dan mensen met een lage ses.

Bezuinigen op onderwijs

Ook waarschuwt Bussemaker het nieuwe kabinet voor bezuinigingen op onderwijs. “Er is nu al een groot tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden. Het is superbelangrijk om te investeren in innovatie in het onderwijs.”

“Denk niet in simpele oplossingen, want die zijn er niet”, vervolgt Bussemaker. “Het grootste probleem is het personeelstekort en de toegankelijkheid van zorg. Dat komt niet alleen doordat we te weinig doen, maar soms ook doordat we te veel doen.”

Levenseinde en kwaliteit van leven

Daarom pleit Bussemaker voor meer tijd voor reflectie over wat kwaliteit van leven betekent bij het levenseinde. Het is in haar ogen de kunst om de holistische blik en de intrinsieke motivatie van vrijwilligers meer te integreren in de reguliere zorg. Daar hoort ook een meer ontspannen houding ten aanzien van het uitbannen van risico’s bij en terughoudendheid van politici en media als er eens iets fout gaat.

Regeldruk halveren

Bussemaker vindt het goed nieuws dat de beoogde minister Fleur Agema van VWS serieus aan de slag wil met verlagen van verantwoordingslasten en de regeldruk in de zorg. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) bepleit in het advies ‘Is dit wel verantwoord?’, oktober 2023, om de administratieve lastendruk van ziekenhuizen tot huisartsen en verpleeghuizen in vijf jaar te halveren. “We gaan ervan uit dat Agema gebruik zal maken van onze adviezen en we denken graag mee. Inmiddels is een Kamerbrief verschenen waar een aantal van onze aanbevelingen terugkomt. Daar zijn we heel blij mee.”