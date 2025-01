“Als we maar genoeg AI-modellen installeren, komt het allemaal goed met het personeelstekort.” Kan digitalisering van de zorg daadwerkelijk een kwart van het personeelstekort oplossen?

Onze tech-redacteur Sytse Wilman bespreekt samen met redacteur Frits Baltesen de mitsen en maren van deze ‘oplossing’. Dit doen ze met hoofdredacteur Pierre de Winter als gespreksleider.

In een drietal afleveringen van de podcast Voorzorg bespreekt de redactie van Zorgvisie en Skipr het jaar 2024. Ditmaal de ontwikkelingen rond personeel en technologie. En voorzichtig bespreken we de verwachtingen voor volgend jaar. We beginnen alvast met één verrassing: de boetes voor zzp’ers zijn van tafel.

Aflevering 3: personeel en technologie

Aflevering 2: duurzaamheid en passende zorg