Martini Ziekenhuis gaat hartmonitor van Philips gebruiken

Het Martini Ziekenhuis in Groningen is als eerste ziekenhuis in Nederland begonnen met het gebruik van de Philips ePatch, een hartmonitor in de vorm van een slimme pleister.

Deze technologie helpt artsen bij het opsporen van hartritmestoornissen zoals boezemfibrilleren. Dat is een veelvoorkomende, maar vaak onopgemerkte, aandoening die kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals beroerte, dementie en hartfalen.

Alternatief

In het Martini Ziekenhuis wordt de ePatch ingezet als alternatief voor de traditionele holter. Een walkman-achtig kastje dat je aan nek hangt, waaraan circa tien elektroden zijn bevestigd die op het bovenlichaam het ritme van je hart meten. Met een holter kun je niet sporten of douchen. Met de ePatch kan dat wel. De pleister, ter grootte van een half luciferdoosje, meet dezelfde gegevens maar wordt gedragen zonder dat de patiënt het merkt.

Naast het gebruiksgemak, biedt de ePatch een nog belangrijker voordeel. Een holter wordt maximaal 24 tot 48 uur gedragen door de patiënt. De ePatch wordt vijf dagen gedragen.

Personeelskrapte

“Door de langdurige meting is de ‘vangkans’ van boezemfibrilleren hoger”, aldus Robert Tieleman, de cardioloog die de ePatch in het Martini Ziekenhuis introduceerde. “Dat in combinatie met minder ruis tijdens beweging leidt tot nauwkeurigere diagnostiek en uiteindelijk dus ook meer kwaliteit van leven.”



Tieleman noemt de ePatch een voorbeeld van technologie die verlichting biedt in de door personeelskrapte geplaagde gezondheidszorg. “Het opplakken van de ePatch gaat veel makkelijker dan het omhangen van de holter. In de nabije toekomst kan de patiënt de pleister zelf opplakken en verwijderen en per post terug sturen. Dat scheelt twee ziekenhuisbezoeken.”

De data van de ePatch wordt met behulp van AI uitgelezen. Waar een holteranalist een minuut of twintig bezig is met 24 uur data van de holter, is hij in dezelfde tijd klaar met 5 dagen aan data van de ePatch. Tieleman: “Deze efficiënte verwerking van data is zeer welkom. Door de vergrijzing komen er steeds meer patiënten met hartklachten.”