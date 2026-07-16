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Podcast Voorzorg | Een half jaar Sophie Hermans en Mirjam Sterk op VWS

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Het kabinet Jetten is vijf maanden onderweg. De ministers van Volksgezondheid Welzijn en Sport hebben zich in die maanden stevig laten voorlichten over alle lopende zaken, problemen en mogelijkheden in de zorg.

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170 Een half jaar Sophie Hermans en Mirjam Sterk op VWS

Minister Sophie Hermans heeft hoge ambities: passende zorg moet ‘de norm’ worden en ze wil volle bak inzetten op gezondheid en preventie. Het eerste is nog een hele kluif, en het tweede zo mogelijk nog moeilijker.

Minister Mirjam Sterk, van Langdurige zorg, Jeugd en Sport, heeft haar peilen vooral gericht op de akkoorden die ze met de ouderenzorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg wil gaan sluiten. Gaan zij helpen met het opnieuw inrichten van de monsterbezuiniging die volgens haar ‘van tafel’ was?

Senior redacteur Bart Kiers maakt samen met redacteur Sterre ten Houte de Lange de balans op. Wat willen deze ministers bereiken? Hoe gaan ze het betalen? En hoe gaan ze voor meerderheden zorg? Toverwoorden: koffie drinken en ‘stapje voor stapje’. 

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