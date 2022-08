Podcast Voorzorg: Ex-militair Dai Carter richt zich nu op preventie in de ggz

‘Mentale kracht bestaat uit vier componenten’, stelt Carter, die put uit zijn eigen ervaring bij het Korps Commandotroepen, vakliteratuur uit de psychologie en wijsheden uit de oosterse vechtkunst. ‘Fysieke fitheid, cognitieve lenigheid, emotionele wijsheid en spiritualiteit.’

Carter schreef het boek Nu of Nooit. Bouw aan je mentale kracht met levenslessen van een commando speciale operaties. Hierin wijdt hij een hoofdstuk aan het thema leiderschap. Hij zoomt in op persoonlijk leiderschap. Dat gaat volgens Carter over het zien van kansen en het benutten van je eigen kracht. ‘Er zijn allerlei definities van leiderschap, maar ik ben fan van Brené Brown en haar benadering. Zij benadert leiderschap vanuit kwetsbaarheid. Door jezelf op de voorgrond te zetten, stel je jezelf kwetsbaar op. Dat zul je ook moeten doen om mensen mee te nemen in je verhaal en mee te nemen in je missie. Daar creëer je draagvlak mee. Een groot deel van leiderschap bestaat uit een groep individuen emotioneel intelligent sturing geven.’