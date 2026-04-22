Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Personeel
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Zorg lichtpuntje bij matig presterend Randstad

,

Uitzendconcern Randstand boekt voor het dertiende kwartaal op rij een lager omzet. Alleen in Nederland en Italië wist het concern te groeien, waarbij in Nederland de groei vooral werd gestuwd door de zorg.

Dat blijkt uit de presentatie van cijfers over het eerste kwartaal van 2026. De omzet in de eerste drie maanden daalde van 5,65 miljard euro in het eerste kwartaal van 2025 naar 5,51 miljard in hetzelfde kwartaal in 2026. Ook de operationele winst daalde van 130 naar 105 miljoen euro. Het ging vooral slecht in Duitsland, Frankrijk en België, waar het concern vooral ook veel industriële klanten bedient.

Zorgwerk draait goed

In Nederland steeg de omzet met 1 procent nadat deze in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog met 7 procent was gedaald. Volgens bestuursvoorzitter Sander van ’t Noordeinde komt dit deels door de overname van Zorgwerk eind 2024. “Dit onderdeel doet het gewoon heel goed”, zegt hij in een toelichting op de resultaten.

Zorgwerk werd in 2024 voor ongeveer 320 miljoen euro overgenomen door Randstad. Zorgwerk is een bemiddelingsplatform dat bemiddelt in zzp’ers, uitzendkrachten en gedetacheerden in de zorg en kinderopvang. Waar in veel andere sectoren bedrijven en organisaties op dit moment een pas op de plaats maken ten aanzien van inhuur van tijdelijke krachten, is de vraag naar personeel in de zorg onverminderd groot. (ANP/ Skipr)

Reageer op dit artikel
Meer over:Personeel

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Reader Interactions

Reacties