Kabinet verhoogt onbelaste kilometervergoeding van 23 naar 25 cent

Het kabinet verhoogt de onbelaste kilometervergoeding voor werknemers van 23 cent per kilometer naar 25 cent per kilometer. Dit geldt met terugwerkende kracht voor heel 2026.

Het is onderdeel van een reeks maatregelen die het kabinet neemt om het effect van de stijging van de olieprijzen te dempen.

Minder diensten

Eerder meldde NU’91, op basis van een peiling van duizend zorgmedewerkers, dat werknemers in de zorg minder extra diensten deden door de hoge brandstofprijzen. De vakbond legde de bal neer bij zorgorganisaties.

“Zo is het essentieel dat reiskostenvergoedingen beter aansluiten bij de actuele brandstofprijzen, zodat zorgprofessionals niet langer zelf moeten opdraaien voor de stijgende kosten”, zei voorzitter Femke Merel van Kooten. Daarnaast wil de beroepsorganisatie dat werkgevers bij het maken van roosters rekening houden met de prijzen, “zodat onnodige reisbewegingen zoveel mogelijk worden beperkt”.

Naast de verhoging van de kilometervergoeding, wordt ook de wegenbelasting voor zakelijke busjes wordt gehalveerd en vrachtwagens betalen in de tweede helft van dit jaar het minimumtarief aan wegenbelasting.

Verhoging andere belastingen

In totaal trekt het kabinet 627 miljoen euro uit om het effect van de gestegen energieprijzen te verzachten. Verder wordt voor 340 miljoen euro aan belastingen verlaagd.

De belastingkortingen worden voor een groot deel betaald door het verhogen van andere belastingen. De startersaftrek wordt vanaf 2027 afgeschaft, de alcoholaccijns stijgt mee met inflatie. De extra uitgaven komen uit de budgetten van de betreffende ministeries. (Skipr/ANP)