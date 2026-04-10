Zorgmedewerkers werken minder door hoge brandstofprijzen

Mensen die in de zorg werken, doen minder extra diensten nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Volgens beroepsorganisatie NU’91 krijgen ze de kosten niet genoeg vergoed en leggen ze er geld op toe. “Het kan niet zo zijn dat zorgprofessionals moeten betalen om hun werk te kunnen doen”, zegt voorzitter Femke Merel van Kooten.

NU’91 wil dat zorgorganisaties maatregelen nemen om hun medewerkers te helpen. “Zo is het essentieel dat reiskostenvergoedingen beter aansluiten bij de actuele brandstofprijzen, zodat zorgprofessionals niet langer zelf moeten opdraaien voor de stijgende kosten.” Daarnaast wil de beroepsorganisatie dat werkgevers bij het maken van roosters rekening houden met de prijzen, “zodat onnodige reisbewegingen zoveel mogelijk worden beperkt”.

De organisatie heeft ruim duizend zorgmedewerkers gevraagd naar hun ervaringen. Daaruit zou naar voren komen dat mensen kampen met stress en frustratie. (ANP)

9:21 Zorgmedewerkers werken minder door hoge brandstofprijzen
