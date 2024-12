Podcast Voorzorg: Hoogleraar Tijn Kool: Hoe krijgen we onze zorg passend?

Tijn Kool is hoogleraar Passende Zorg aan het Radboudumc. Al in de jaren negentig promoveerde hij als econoom op de vraag of marktwerking van betekenis kon zijn voor de Nederlandse zorg. En hoewel hij ook als arts is opgeleid heeft die economische kijk hem altijd bezig gehouden. Kool promoveerde in april van dit jaar op de vraag hoe Passende zorg kan helpen om de Nederlandse zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.