Podcast Voorzorg | Jeroen van den Oever: ‘Wij zaten zo diep in de shit, we moesten wel wat’

Een miljoenenverlies en massaontslag. Tijdens zijn aantreden bij de Vierstroom kreeg Jeroen van den Oever een stevige opdracht voor zijn kiezen. Eenmaal boven Jan leidde de Buurtzorgrevolutie tot een Exodus van wijkverpleegkundigen, cliënten en omzet. Na 17,5 jaar Fundis deelt Van den Oever de highs en lows.

Foto: Maurits Giesen

Op 10 juni ging Jeroen van den Oever met pensioen. Tijdens zijn afscheid ontving hij een koninklijke onderscheiding. In Voorzorg blikt hij terug op een enerverende reis.

Van ruzie met Hugo Borst tot Japan

“Ik was pissig en wilde bijna naar de rechter stappen”, vertelt Van den Oever over het akkefietje met Buurtzorg. “Totdat ik ging nadenken waarom deze mensen naar Buurtzorg gingen.” In plaats van een juridische battle, leidde het tot een innerlijke transformatie.

In het gesprek met redacteur Laura van Elst blikt hij terug op het spelletje met zorginkopers, het op orde krijgen van het huishoudboekje, zwarte lijstjes, de woede van Hugo Borst, het opknippen van Fundis in 25 aparte BV’s, de expeditie naar Japan en de sprong naar regionale samenwerking.