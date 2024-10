Vanaf morgen, vrijdag 1 november openen de umc’s in Rotterdam, Amsterdam en Maastricht de eerste longcovidpoli’s. Patiënten met Long COVID kunnen zich via hun huisarts aanmelden voor deze gespecialiseerde poliklinieken.

Het opzetten van de poliklinieken moest in korte tijd gebeuren en was met verschillende belangen van veel partijen een hele klus. Namens de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) vertelt Leon van den Toorn over de aanpak. Dit doet hij samen met Diewke de Haen, directeur van patiëntenorganisatie PostCovidNL.

Wat gaat er in deze klinieken precies gebeuren en wat levert het de patiënt op? Dat hoort u in de nieuwste aflevering van de podcast Voorzorg.