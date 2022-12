Podcast Voorzorg | Skipr99 editie 2023: dit zijn de trends

In de top van de zorg vindt langzaam maar zeker een generatiewissel plaats. Met die generatiewissel komen er ook steeds meer vrouwen bij. Als het gaat over diversiteit heeft de zorg echter nog een lange weg te gaan. Dat blijkt uit het onderzoek van de redactie voor de Skipr99 editie 2023.

De nieuwe Skipr99 wordt volgende week bekend. Het wordt een extra spannende editie. Het enige wat zeker is, is dat er nieuwe nummer 1 zal zijn. Ernst Kuipers, die de lijst jarenlang aanvoerde, is immers minister van VWS geworden.

Het vertrek van Kuipers heeft een herverdeling van de invloed teweeggebracht. Hoe dat precies uitpakt zal volgende week blijken. In de Podcast Voorzorg bespreken hoofdredacteur Simon Broersma en adjunct-hoofdredacteur Samira Ahli alvast de trends die in de lijst te zien zijn.

Luister hier naar de podcast