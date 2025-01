Politiechef wil ggz-medewerker in meldkamers

In de meldkamer van de hulpdiensten moet naast politie, brandweer en ambulance ook een ggz-medewerker komen die inkomende meldingen kan beoordelen. Daarvoor pleit Martin Sitalsing, politiechef Noord-Nederland en portefeuillehouder Zorg & Veiligheid.

“In veel gevallen hebben de mensen waar wij komen behoefte aan passende hulp of zorg”, aldus Sitalsing. “Om de juiste inschatting te kunnen maken zou er op de meldkamers een vierde tafel moeten komen voor een ggz-medewerker. Zij zijn deskundig en kunnen het best beoordelen wat er aan de hand is en wie er op een melding af moet gaan.”

Het aantal meldingen van incidenten met mensen die onbegrepen of verward gedrag vertonen, is vorig jaar opnieuw gestegen en uitgekomen op bijna 150.000, 6 procent hoger dan in 2023.

Brancheorganisatie de Nederlandse ggz ziet in snellere signalering een van de oplossingen om iets te doen aan het stijgende aantal incidenten met “onbegrepen of verward” gedragen. Voorzitter Ruth Peetoom van de Nederlandse ggz: “Het laat zien dat er veel mensen in de samenleving zijn die hulp nodig hebben, omdat ze geen grip meer hebben op hun leven.” (ANP)