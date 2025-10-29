Poll-uitslag: D66 grootste partij onder zorgmedewerkers

D66 wordt vandaag de grootste partij van Nederland, als het aan de lezers van Zorgvisie ligt. 86 zorgmedewerkers uit verschillende sectoren reageerden op de vraag : ‘Woensdag 29 oktober stem ik op…’. Meer dan een kwart van de respondenten (31) koos daarbij voor D66. Het verschil met GroenLinks-PvdA is klein. Zij halen de tweede plek met 28 stemmen.

Illustratie: Canva

De eerste plaats van D66 bij de Zorgvisie poll wijkt daarmee niet af van de exitpoll van de Tweede Kamerverkiezingen, waarin D66 voorlopig ook de grootste partij is.

D66

Volgens een lezer is er hoop vanwege de stappen in preventie die D66 wil zetten en de belofte van “de gezondste generatie ooit”. Een communicatiemedewerker in de ziekenhuiszorg vindt dat D66 een partij is die nadenkt over digitalisering, privacy, inzet voor onderwijs en wetenschap. “En daarmee mogelijke bezuinigingen in de zorg ook daadwerkelijk mogelijk kan maken, zonder botte bijl maar met scherpe keuzes.”

Bekijk hier de video met D66-Kamerlid Wieke Paulusma na afloop van Het Grote Zorgdebat.

Een adviseur benadrukt dat in de media wordt geroepen dat D66 op de zorg gaat bezuinigen, maar vindt dat onterecht. “D66 beperkt de kostengroei; oftewel minder meer. En dat kan. Er is veel te veel geld in de zorg. Dat gaat nu naar de bureaucratie, specialisten in maatschappen, te veel ziekenhuizen die de helft van de week de operatiekamers en scanners niet gebruiken en nieuwe speeltjes als operatierobots. Dat laatste is een voorbeeld van een goede innovatie, maar ga eens samenwerken!”

GroenLinks-PvdA

Lezers kiezen voor GroenLinks-PvdA vanwege “een rechtvaardige verdeling van schaarse middelen” en “aandacht voor zorg, onderwijs preventie en inclusie”. Met in meerdere reacties een belangrijke rol voor Lisa Westerveld. “Zij zet zich al jaren in voor kwetsbare doelgroepen die door andere partijen te vaak vergeten worden: de gehandicaptenzorg, de jeugdzorg en de ggz”, schrijft een beleidsadviseur uit de gehandicaptenzorg.

En een CEO uit een ziekenhuis schrijft “GroenLinks-PvdA is de enige die iets van een plan heeft met betrekking tot de zorg. Van de rest heb ik niet veel meer gezien dan verkeerde voorstellingen van zaken.”

Verder kiezen twee medewerkers uit de ggz voor de partij vanwege hun inzet voor deze sector. “Ik stem op GroenLinks-PvdA vanwege hun bewustzijn van de problemen binnen het werkveld van de ggz en de visie dat ook veranderingen in de maatschappij nodig zijn.” En “de kans is groot dat andere middenpartijen zoals CDA, D66 en VVD gaan bezuinigen op de ggz. Waardoor de toegang tot ggz zorg, juist voor de mensen met de meest ernstige aandoeningen, nog minder mogelijk wordt.”

CDA

Op afstand van de twee grootste partijen staat het CDA op de derde plek met zes stemmen. Een projectmanager in de ouderenzorg schrijft: “Gelijker speelveld voor zbc’s en ziekenhuizen. Voldoende ruimte voor gezondheidsbevordering en preventie. Soepeler omgaan met de knip rondom de leeftijd in de Jeugdwet. Moeilijke keuzes voor toekomstbestendigheid van de zorg. Mogelijkheden voor betekenisvol ouder worden.”

En een communicatiemedewerker uit de ouderenzorg: Bontebal maakt indruk als een politicus met inhoud. Hij komt over als iemand die niet alleen maar bezig is met het afkraken van anderen, maar juist met het vertellen van een goed en doordacht verhaal.”

Overige partijen

Op een gedeelde vierde plek staan VVD, Volt en Partij voor de Dieren met vier stemmen, gevolgd door de PVV met drie stemmen. Verder kregen de partijen BBB, SP, SGP, ChristenUnie, JA21 en Vrede voor Dieren ieder één stem. De overige partijen kregen geen stem.