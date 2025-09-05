D66 zet preventie bovenaan

De partij wil gezondheidsdoelen gaan vastleggen in de wet en die bindend maken voor de overheid. Het moet gaan leiden tot de ‘gezondste generatie ooit.’

De Democraten 66 kiezen deze verkiezingen voor het grote gebaar. ‘Doorbraak’ is het meest voorkomende woord in het verkiezingsprogramma. Tien nieuwe steden om de woningschaarste op te lossen, een grootschalige aanpak om de achterblijvende geletterdheid in ons land aan te pakken en in de zorgparagraaf zet men in op ‘de gezondste generatie ooit.’

‘De beste manier om de gezondheid te verbeteren is zorgen voor een gezonde omgeving en bestaanszekerheid’, vindt de partij van Rob Jetten. Daarom wil ze – health in all policies – gezondheidsdoelen gaan vastleggen in de wet, om te zorgen dat de overheid daadwerkelijk in actie zal moeten komen. Daarnaast wil D66 het voor gemeenten en zorgverzekeraars – de belangrijkste tussenpersonen in de zorgketen – aantrekkelijker gaan maken om in preventie te investeren. Door ervoor te zorgen dat die investeringen lonen.

Gezondheidscentra

Er moeten meer gezondheidscentra komen, waar huisarts, apotheek en andere eerstelijns professionals samen voor iedereen makkelijk bereikbaar zijn. Elke Nederlander moet een vaste huisarts kunnen krijgen en de jaarlijkse tandartscontrole moet weer worden vergoed, evenals anticonceptie.

Voor de arbeidsmarkt hebben de linksliberalen een vergoeding in petto voor verpleegkundigen in opleiding, terwijl het stagefonds behouden moet blijven. Er moeten betere secundaire arbeidsvoorwaarden komen voor verpleegkundigen en verzorgenden en voor statushouders met een zorgachtergrond moet het makkelijker worden om aan de slag te gaan.

D66 handhaaft het eigen risico, maar maximeert het te betalen deel daarvan per behandeling po 150 euro. Voor chronisch zieken en mensen met een beperking wil de partij het eigen risico ‘met meer dan de helft’ omlaag brengen.

Passende zorg

Door versimpeling van de vijf hoofdwetten die de zorg regelen: Zorgverzekeringswet (Zvw); Wet langdurige zorg (Wlz); Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); Wet publieke gezondheid (Wpg) en de jeugdwet wil de partij ervoor zorgen dat mensen voor alle zorg die ze nodig hebben bij één loket terecht kunnen.

De groeiende schaarste aan geneesmiddelen wil de partij te lijf gaan door de productie van essentiële geneesmiddelen in Europa aan te zwengelen.

D66 maakt een punt van passende zorg. “Om iedereen de juiste en passende zorg te kunnen bieden, vergoeden we geen zorg meer die onnodig is of waarvan niet bewezen is of het effectief werkt” , praat de partij het Zorginstituut na. Erop volgt een pleidooi voor ‘Samen beslissen’: Zorg die in samenspraak met de patiënt tot stand komt, waarbij ook niet-medische argumenten een rol spelen.

Inclusie

Voor de ouderenzorg kiest D66 voor kleinschalige woonvormen waar ouderen zo lang mogelijke in een zorgzame samenleving thuis kunnen wonen zo lang mogelijk enige maatschappelijke rol kunnen blijven spelen. Verpleeghuizen moeten meer de functie van sociale ontmoetingsplek krijgen.

D66 besteedt veel aandacht aan inclusie in de zorg; goede, passende zorg ongeacht geslacht, gender, religie, seksuele oriëntatie, etniciteit of culturele achtergrond, die dus rekening met verschillen in behoefte, moet voor iedereen toegankelijk zijn. De partij wil daarvoor een gezamenlijke aanpak initiëren, met bindende afspraken tussen zorgaanbieders, professionals, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties. Ook in het medisch onderzoek moet hier meer aandacht voor komen.

Aan de jeugdzorg wijdt de partij een eigen paragraaf. “Niet het kind, maar het systeem moet veranderen”, vindt D66. En daarom wil men niet alleen focus op de problemen van een kind zelf, maar ook voor de omgeving, zoals de thuissituatie en de buurt. In dat kader formuleert de partij een compleet plan waarvan investeren in goede lonen, betere begeleiding en minder papierwerk voor jeugdzorgmedewerkers deel uitmaakt.

Voltooid leven

Voor de ggz maakt de partij minder ambitieuze plannen: “Iedereen die psychische hulp nodig heeft, moet snel passende zorg krijgen. Nu worden problemen erger door lange wachtlijsten in de ggz. Daarom wil D66 de wachtlijsten in de ggz verkorten en de toegang tot passende zorg vergemakkelijken. Wie wel moet wachten, krijgt in de tussentijd laagdrempelige ondersteuning.”

Tot slot bevestigt D66 haar principiële standpunten op het gebied van medisch-ethische kwesties. De partij pleit voor een wettelijke regeling voor hulp bij voltooid leven; verruiming van de euthanasiewet en euthanasie uit het strafrecht, evenals abortis; snellere toegang tot stervenshulp via expertisecentra en ruimte voor verantwoord embryo-onderzoek.