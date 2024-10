Prik tegen RS-virus volgend jaar in Rijksvaccinatieprogramma

Kinderen kunnen vanaf het najaar van 2025 in hun eerste levensjaar worden ingeënt tegen het RS-virus, dat met name bij baby’s gevaarlijke infecties aan de luchtwegen veroorzaakt. De prik tegen deze ziekte wordt opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat meldt staatssecretaris Vincent Karremans (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

“Het is belangrijk dat we kinderen goed beschermen tegen verschillende infectieziekten”, zegt Karremans. Daarom volgt hij het advies van de Gezondheidsraad en wordt het RS-virus toegevoegd aan de lijst met ziektes waartegen kinderen worden ingeënt als hun ouders dat willen. “Hierdoor voorkomen we veel leed bij pasgeboren kindjes en hun ouders en wordt de druk op de zorg, zoals het aantal ziekenhuisopnames, verminderd.”

Financiële gevolgen

De staatssecretaris geeft hiermee ook gehoor aan een oproep van de Tweede Kamer, die dit voorjaar in meerderheid vroeg de RS-vaccinatie op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het vorige kabinet was destijds al demissionair en wilde het besluit, voornamelijk met het oog op de financiële gevolgen, overlaten aan zijn opvolger.

Verkoudheidsvirus

Het RS-virus is een van de meest voorkomende verkoudheidsvirussen die in de herfst en winter rondgaan. Het is vooral gevaarlijk voor te vroeg geboren baby’s, kinderen met het syndroom van Down of met een aangeboren hartafwijking. Ook ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen hebben meer kans op complicaties als ze besmet raken. (ANP)