Privacywetgeving belemmert zorg in beschermen meest kwetsbaren

Werkgevers in de zorg ervaren de strenge privacyregels van de AVG als een obstakel in het beschermen van de meest kwetsbaren. Ze willen weten welke medewerkers gevaccineerd zijn of niet. Dat zeggen bestuurders van grote verpleeg- en verzorgingsorganisaties tegen Zorgvisie .

Wel/niet gevaccineerd

Veel mensen zijn bereid open te zijn over het feit of ze wel/niet gevaccineerd zijn. Die openheid geeft hun vrijheid om te reizen en evenementen te bezoeken. De openheid in de samenleving vormt een schril contrast met de gezondheidszorg. Vanwege de strenge privacyregels tasten werkgevers in het duister welke medewerkers niet-gevaccineerd zijn. ‘Om kwetsbare bewoners te beschermen wil ik graag weten wie wel of niet volledig gevaccineerd is’, zegt Amstelring-bestuurder Inge Borghuis. ‘Dan kun je daar rekening mee houden. Gevaccineerde medewerkers die in contact zijn geweest met positief geteste huisgenoten hoeven dan niet in quarantaine. Je kunt hun vragen een sneltest te doen en deze werknemers weer sneller inzetten.’

Privacy

Andere zorgbestuurders herkennen het dilemma. Karin Leferink, bestuurder Woonzorgconcern IJsselheem & Woonzorgcentrum Hanzeheerd, vindt dat dit soort informatie in een gezonde bedrijfscultuur gewoon gedeeld kan worden ten behoeve van het grotere doel, het zorgen voor kwetsbaren. Zij hanteert het principe ‘ik mag het niet vragen, maar misschien wil je het wel vertellen’. Of de AVG-regels aangepast moeten worden, daarover heeft Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter Zorggroep Elde Maasduinen, haar bedenkingen. ‘Wat gaat dwang mij opleveren? Ik vertrouw liever op de professionaliteit van zorgmedewerkers.’

