‘Weigeren ongevaccineerde zorgmedewerker mag, in uiterste geval’

Werkgevers in de zorg kunnen in het uiterste geval medewerkers weigeren om met patiënten te werken als zij niet zijn gevaccineerd. Dat stellen twee advocaten van Capra Advocaten, Tom Koomen en Esther van Gaal.

Van Gaal: “De keuze om je niet te laten vaccineren kan arbeidsrechtelijke consequenties hebben.”

Of dit uiteindelijk leidt tot ontslag, hangt van de feiten en omstandigheden af, zegt Van Gaal: “Om welke soort patiënten gaat het, hoe groot is het risico op besmetting, is er voldoende personeel beschikbaar, kan de werknemer ander werk gaan doen?”

Werkgevers zullen hun personeel wel een waarschuwing vooraf moeten geven en met elkaar in gesprek gaan over mogelijke andere functies of omscholing.

Reacties brancheorganisaties

Op dit moment stellen alle brancheorganisaties zich op het standpunt dat wel of niet vaccineren een vrijwillige keuze is van de zorgmedewerker. De organisaties volgen hiermee de landelijke richtlijnen van VWS. Ze stellen allemaal dat het heel goed mogelijk is om veilige zorg te leveren onder de huidige omstandigheden. Ontslaan van niet gevaccineerde medewerkers is voor de brancheorganisaties een brug te ver. Bovendien is het lastig voor zorgaanbieders om de vaccinatiegraad precies te bepalen omdat medewerkers vanwege de AVG niet verplicht zijn dit aan hun werkgever te melden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) laat weten: “Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ondervangt in medische zin de problematiek, maar het gebruik door de zorgmedewerkers is niet altijd fijn voor cliënten. Daarom staat in dezelfde handreiking ook een afwegingskader, dat kan worden geraadpleegd als cliënten bijvoorbeeld angstig of agressief reageren op zorgmedewerkers waarvan de mimiek niet zichtbaar is. Het kader helpt om een goede, professionele afweging te maken.”

Medewerkers informeren

De werkgevers in de gezondheidszorg spannen zich in om hun medewerkers goed te informeren. De Nederlandse ggz zegt: “Het beleid van de overheid is dat vaccinatie vrijwillig is. De vrije keuze van de medewerker om zich wel of niet te laten vaccineren, kan binnen de huidige wetgeving niet worden beperkt. De Nederlandse ggz volgt dat beleid. Het goed informeren van medewerkers kan ondersteunen om hen te helpen een goede afweging te maken. De ggz-aanbieders die bij ons zijn aangesloten, doen er het maximale aan om de zorgprofessionals voor te lichten over de vaccinaties.”

ActiZ voegt toe dat het belangrijk is dat de meeste werknemers zich laten vaccineren. Goed informeren en faciliteren van werknemers helpt hen om een goede afweging te maken bij hun keuze.

Vaccinatieplicht

Evenals de andere brancheorganisaties wijst ActiZ ontslag af van niet-gevaccineerde medewerkers: “Arbeidsrechtelijke consequenties in het vooruitzicht stellen wanneer vaccinatie wordt geweigerd, vindt ActiZ niet passend en strookt niet met de keuzevrijheid die er is rond vaccinatie. Een veilige zorgomgeving kan ook gecreëerd worden door het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.”

Dit vindt ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Een vaccinatieplicht is niet aan de orde, zegt de NVZ: “Volgens de Nederlandse wetgeving kan dit niet. Het weigeren van een vaccinatie is geen reden tot ontslag.”

Zowel de VGN als de NVZ merken nog op dat medewerkers die in een verhoogde risicogroep zitten, of samenwonen met bijvoorbeeld een ernstig zieke partner, een andere positie kan worden aangeboden.