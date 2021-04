Proces om ‘levenseinde in eigen regie’

Artsen mogen bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden wel tot levensbeëindiging overgaan, maar CLW wil dat het ook mag bij een levenseindewens om andere redenen. Welke reden doet er niet toe, ‘voltooid leven’ of iets anders. Als iemand wil sterven, dan moet hij of zij dat op een waardige wijze kunnen doen en moet iemand anders daar eventueel ook onbevreesd bij kunnen helpen. Een ander mag niet over iemands doodswens oordelen, zegt CLW.

“Volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens hebben wij als burger het recht op zelfbeschikking. Dat recht is onverkort van toepassing op het eigen levenseinde”, stelt CLW. De Nederlandse overheid maakt dit volgens haar onmogelijk “doordat ze hulp bij zelfdoding strafbaar stelt, de toegang tot een veilig laatstewilmiddel beperkt, betrokkenen vervolgt en naasten criminaliseert wanneer zij hulp verlenen. Het zelfbeschikkingsrecht is hiermee een schijnrecht.”

Het politieke debat over het onderwerp blijft momenteel steken, klaagt de organisatie. Dat blijft hangen “in de vraag wie er wanneer toestemming krijgt voor een menselijk, zelfgekozen levenseinde.” De burger is al veel verder, weet CLW. “Onderzoek en peilingen tonen aan dat een ruime meerderheid van Nederlanders zelf wil kunnen beslissen over het eigen levenseinde.”

De organisatie spant de zaak aan met 33 individuele mede-eisers.

De Coöperatie Laatste Wil is opgericht in 2013 en heeft inmiddels naar eigen zeggen ruim 24.000 leden. De organisatie kwam eerder in het nieuws nadat het leden de naam had verstrekt van een dodelijk conserveermiddel. Het legaal verkrijgbare middel zou zeer effectief zijn als alternatief euthanasiemiddel. CLW geeft ook informatie over voorbereiding, nazorg en veiligheidsmaatregelen bij het levensgevaarlijke spul. (ANP)