Proef thuismonitoring hoge bloeddruk van start in regio Westland Schieland Delfland

Op 15 september is in de regio Westland Schieland Delfland een proef gestart met thuismonitoring voor patiënten met hoge bloeddruk.

Het initiatief is een unieke samenwerking tussen de ziekenhuizen Reinier de Graaf Gasthuis en Franciscus, en vier huisartspraktijken die zijn aangesloten bij Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).

Gedurende een half jaar wordt onderzocht of deze regionale samenwerking leidt tot betere patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van zorgprofessionals. Bij een positieve uitkomst willen de betrokken partijen thuismonitoring ook inzetten bij andere aandoeningen, met deelname van meer huisartsenpraktijken.

Samenwerking eerste en tweede lijn

Binnen de proef verkennen ziekenhuizen en huisartsenpraktijken gezamenlijk hoe thuismonitoring in de regio georganiseerd kan worden. Patiënten meten thuis zelf hun bloeddruk en registreren deze via een app. Verpleegkundigen op afstand, zogenoemde telenurses, houden de waarden in de gaten. Bij afwijkingen vindt overleg plaats met de behandelend arts.

Sneller inzicht

Thuismonitoring biedt meerdere voordelen. Problemen kunnen eerder worden gesignaleerd, waardoor een (spoed)opname vaak kan worden voorkomen. Patiënten krijgen bovendien meer inzicht in hun eigen gezondheid en hoeven minder vaak fysiek naar de arts. Daarnaast ontstaat een duidelijker beeld van de benodigde zorg, wat de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen ten goede komt.

De regionale aanpak maakt het mogelijk om personeel en middelen efficiënter in te zetten, zowel in de eerste- als in de tweede lijn.