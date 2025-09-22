Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Passende zorg
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Proef thuismonitoring hoge bloeddruk van start in regio Westland Schieland Delfland

,

Op 15 september is in de regio Westland Schieland Delfland een proef gestart met thuismonitoring voor patiënten met hoge bloeddruk.

Het initiatief is een unieke samenwerking tussen de ziekenhuizen Reinier de Graaf Gasthuis en Franciscus, en vier huisartspraktijken die zijn aangesloten bij Zorgorganisatie Eerste Lijn (ZEL).

Gedurende een half jaar wordt onderzocht of deze regionale samenwerking leidt tot betere patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van zorgprofessionals. Bij een positieve uitkomst willen de betrokken partijen thuismonitoring ook inzetten bij andere aandoeningen, met deelname van meer huisartsenpraktijken.

Samenwerking eerste en tweede lijn

Binnen de proef verkennen ziekenhuizen en huisartsenpraktijken gezamenlijk hoe thuismonitoring in de regio georganiseerd kan worden. Patiënten meten thuis zelf hun bloeddruk en registreren deze via een app. Verpleegkundigen op afstand, zogenoemde telenurses, houden de waarden in de gaten. Bij afwijkingen vindt overleg plaats met de behandelend arts.

Sneller inzicht

Thuismonitoring biedt meerdere voordelen. Problemen kunnen eerder worden gesignaleerd, waardoor een (spoed)opname vaak kan worden voorkomen. Patiënten krijgen bovendien meer inzicht in hun eigen gezondheid en hoeven minder vaak fysiek naar de arts. Daarnaast ontstaat een duidelijker beeld van de benodigde zorg, wat de samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen ten goede komt.

De regionale aanpak maakt het mogelijk om personeel en middelen efficiënter in te zetten, zowel in de eerste- als in de tweede lijn.

Reageer op dit artikel
Meer over:InnovatiePassende zorgTechnologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

22 sep 2025 Proef thuismonitoring hoge bloeddruk van start in regio Westland Schieland Delfland
26 jun 2025 Keer Diabetes2 Om gaat de wijk in
1 apr 2025 Artsen St. Antonius reizen naar patiënten in verpleeghuis
18 sep 2025 Arkin lanceert laagdrempelig adviespunt voor mentale gezondheid in het sociaal domein
18 sep 2025 JBZ bespaart honderden ziekenhuisbezoeken

Reader Interactions

Reacties