Psychiaters betuigen spijt voor kijken naar lhbtiq+ als ziekten

De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Niels Mulder, heeft donderdag op een congres in Maastricht spijt betuigd over het verleden waarin lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse of queer zijn als een ziekte werd beschouwd, die ook behandeld moest worden.

“Met de ogen van nu kijken we met spijt op het verleden terug. We erkennen het leed dat daardoor is ontstaan. We willen deze zwarte bladzijde omslaan”, aldus Mulder. “Psychiaters hebben geprobeerd om homomannen, lesbiennes en biseksuele personen te veranderen in hetero’s, transgender mensen te weerhouden van geslachtsverandering en alle mensen tot òf man òf vrouw te maken.” Hij erkent dat er “veel leed en psychische schade” is aangericht.

Inclusieve ggz

“We spreken nadrukkelijk uit dat verschillende seksuele en gender identiteiten natuurlijke variaties zijn waarbij géén sprake is van ziekte”, vulde hij aan. ” Als gevolg van bijvoorbeeld minderheidsstress en gebrek aan acceptatie kunnen lhbtiq+-personen wel meer psychische klachten hebben. Daarom willen wij ons richten op een inclusieve psychiatrie en lhbtiq+ sensitieve zorg. We hopen daarmee ook bij te dragen aan vermindering van stigma en discriminatie van lhbtiq+-personen in de samenleving.”

Vertegenwoordigers van COC Nederland en Transgender Netwerk Nederland bevonden zich in Maastricht onder het gehoor. Op de site van de NVvP geven ze reacties. Het COC spreekt van “littekens in mensenlevens en de regenbooggemeenschap” : “Het is goed dat de NVvP vandaag spijt betuigt voor dat verleden zodat die schaduw uit de behandelkamer verdwijnt. En dat de NVvP met de regenbooggemeenschap wil werken aan een diverse en inclusieve geestelijke gezondheidszorg.”

“Genderdiverse mensen hebben lang te horen gekregen dat ze psychisch niet in orde zouden zijn, juist ook van psychologen en psychiaters. Daarom is het belangrijk dat dé vereniging voor psychiaters daar nu duidelijk afstand van neemt”, aldus Transgender Netwerk Nederland. (ANP)