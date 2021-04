PvdA vrijwel alleen met roep op uitstel coronaversoepelingen

De PvdA staat vrijwel alleen in de Tweede Kamer met haar pleidooi om de voor volgende week geplande coronaversoepelingen uit te stellen. Het voorstel om te wachten tot de druk op de ziekenhuizen echt is afgenomen, kreeg uiteindelijk alleen steun van Sylvana Simons van BIJ1.

De PvdA vindt dat de besmettingscijfers, ziekenhuisopnames en de druk op de intensive cares nu niet toestaan dat de coronamaatregelen worden versoepeld. Fractieleider Lilianne Ploumen vindt het “onverantwoord” dat het kabinet dat, tegen het advies van het Outbreak Management Team (OMT) in, toch wil doen.

“Rutte leek vorige week nog doordrongen van de ernst van de situatie”, aldus Ploumen. Dat nu toch wordt versoepeld, noemde zij “willekeur”. Zij riep op om alsnog de adviezen van het OMT te volgen. Het was voor het eerst dat de PvdA met een motie een kabinetsbesluit over de coronamaatregelen probeerde tegen te houden.

Tijdens het coronadebat bleek al dat Ploumen op weinig steun hoefde te rekenen De regeringspartijen VVD en D66 spraken evenwel onomwonden steun uit voor de versoepelingen, waaronder beperkte heropening van de terrassen in de horeca, het opheffen van de avondklok en het beperkt toestaan van fysiek onderwijs op hogescholen en universiteiten. “We moeten perspectief bieden”, zei VVD-Kamerlid Sophie Hermans.

Doel van het beleid blijft volgens Hermans om kwetsbaren te beschermen en overbelasting van de zorg te voorkomen. Maar: “daarvoor hebben we wel draagvlak in de samenleving nodig. Een beetje ruimte en perspectief is ook belangrijk”.

D66 staat ook achter versoepelingen. “Het zijn geen reuzenstappen, maar ze betekenen heel veel voor veel mensen”, aldus Kamerlid Jan Paternotte. CDA’er Pieter Heerma reageerde eveneens kritisch op het voorstel van Ploumen. Hij wees erop dat de PvdA daarmee ook zegt dat het hoger onderwijs nog langer dicht moet blijven.

PVV-voorman Geert Wilders vindt de aangekondigde versoepelingen nog niet ver genoeg gaan. Wat hem betreft gaan de terrassen open zonder dat ondernemers moeten voldoen aan “85 onzinregels”. Hij wil ook dat de 1,5 meter afstand in de buitenlucht helemaal wordt losgelaten.

SP-leider Lilian Marijnissen steunt het opheffen van de avondklok en juicht daarnaast toe dat mensen meer ruimte krijgen om thuis bezoek te ontvangen. Ze vindt die “persoonlijke vrijheden” belangrijker dan wat zij “de economische versoepelingen” noemt. Die kunnen wat haar betreft ook vervangen worden door uitbreiding van de steunpakketten.