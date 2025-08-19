Skipr

PvdD kiest voor afschaffing eigen risico

,

De Partij voor de Dieren (PvdD) pleit in een minimale zorgparagraaf voor afschaffing van het eigen risico en uitbreiding van het basispakket. Andere maatregelen die de partij bepleit zijn vooral preventief.

Hoewel steeds meer politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen dat het eigen risico verlaagd dient te worden, zijn er maar twee die het daadwerkelijk willen afschaffen: de SP en de Partij voor de Dieren.

Welzijn

De PvdD, die haar program op 19 augustus publiceerde, profileert zich daarin als de enige politieke partij in Nederland die welzijn plaats boven welvaart. “Het zit diep in ónze natuur om de belangen van het kwetsbare als beginpunt te nemen, en niet de belangen van vervuilende bedrijven en mensen met het meeste geld.”

Behalve de bekende maatregelen ter bestrijding van de bio-industrie en het tegengaan van klimaatverandering, levert dat met betrekking tot zorg en gezondheid vooral preventieve voornemens op. Zo moet gezonde, biologische en plantaardige voeding voor iedereen betaalbaar worden: 0 procent btw op groente, fruit en peulvruchten en publieke volkskantines in heel Nederland voor gezond, lekker en lokaal eten.

Geitenfokkerij

Daarnaast moet er een algeheel verbod komen op het lozen van giftige stoffen in de natuur en moet de geitenfokkerij worden afgeschaft, die volgens de PvdD een onaanvaardbaar risico vormt voor de volksgezondheid.

De zorgparagraaf is bij de PvdD minimaal: het meest opvallend is dus het voornemen tot afschaffing van het eigen risico. Daarnaast pleit de partij voor opname in het basispakket van twee zaken die er nu niet (meer) in zitten: anticonceptie en mondzorg.

