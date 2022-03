Q&A: Aan de slag met duurzame zorg

De groene zorgrevolutie is niet meer te stoppen. Green teams en kennisplatforms rijzen als paddenstoelen uit de grond. “Duurzaamheid is een zeer vreugdevol dossier”, vertelt Bertine Lahuis, bestuursvoorzitter bij Radboudumc. Samen met Intrakoop-consultant Jan Holsappel en redacteur Laura van Elst praat zij over de argumenten om met duurzaamheid aan de slag te gaan, de beroemde obstakels en de geleerde lessen.