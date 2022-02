Rabobank steekt miljoenen in digitaal preventieplatform

De Rabobank investeert 3 miljoen euro in de Nederlandse start-up Ancora Health. Het bedrijf heeft een digitaal platform gebouwd dat is gericht op preventieve gezondheidszorg.

Via een scala aan metingen en data van de gebruiker genereert Ancora een wetenschappelijke gezondheidscheck. Nuttig om alarmerende signalen tijdig op te pikken en preventief in te grijpen, maar ook om chronisch zieken te monitoren en ondersteunen. Eerste testen laten een positief effect zien op onder meer de bloeddruk en het voedingspatroon van de gebruikers.

Financiering

Een grote horde om de innovatieve aanpak verder op te schalen, is de financiering. De 5 miljoen euro die Ancora tot dusverre ophaalde, komt van mensen die uit ideële of academische motieven investeren. Verder zijn het vooral werkgevers die interesse tonen. Structurele financiering voor preventie is lastig in het huidige zorglandschap, zo vertelde Ancora-oprichter Rahul Gannamani eerder in een artikel van Zorgvisie. ‘Preventie heeft systemische waarde, het is niet een bestaande markt.’

Door de investering van de Rabobank kan Ancora de technologie verder ontwikkelen en uitbouwen.