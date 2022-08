Radboudumc: postcovid-klachten lijken op hyperventilatiesyndroom

Dat blijkt uit testen onder patiënten met een milde vorm van Covid die tot een half jaar na besmetting zijn onderzocht door Radboudumc. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Physical Therapy & Rehabilitation.

Hyperventileren

Voor het onderzoek werden 21 patiënten gevolgd die niet in het ziekenhuis werden opgenomen, maar wel ernstige en langdurige klachten ontwikkelden. De postcovid-klachten beperken het dagelijks functioneren van deze patiënten flink. Longfunctie, bloedonderzoeken en conditie van de patiënten waren helemaal normaal, maar ongeveer alle patiënten lieten een afwijkende ademhaling zien bij fietstesten. Ook in het dagelijks leven hebben ze ademhalingsproblemen. De meeste hyperventileren. Dat kan leiden tot vermoeidheid, pijn op de borst, duizeligheid en hoofdpijn.

Sensoren

De reden van de verstoorde ademhaling is nog niet duidelijk, zo zeggen de onderzoekers. Het lijkt op een probleem in de aansturing vanuit de hersenen. Die krijgen teveel signalen van sensoren, waardoor patiënten meer gaan ademhalen dan nodig is. Ook een verstoorde stofwisseling in de spieren kan van invloed zijn. Stress kan er ook mee te maken hebben.

Omdat de ademhalingsklachten erg lijken op die bij een chronisch hyperventilatiesyndroom, moet de behandeling van postcovid-klachten daar ook op gericht zijn, stelt Radboudumc. Gerichte ademtherapie bij een fysiotherapeut lijkt te helpen, zo bleek uit de studie onder de 21 patiënten. Dat effect verdient nader onderzoek.