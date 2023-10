Radboudumc start onderzoek naar robot-gestuurde behandeling bij beginnende longkanker

Het Radboudumc start als eerste ziekenhuis in de Europese Unie met onderzoek naar de effectiviteit van robot-gestuurde navigatiebronchoscopie voor patiënten met beginnende longkanker. De robot helpt de arts bij de diagnostiek en behandeling van kleine afwijkingen die diep in de long liggen.

Longkanker is één van de meest voorkomende en meest dodelijke vormen van kanker. Jaarlijks komen er in Nederland ruim 14.000 nieuwe patiënten per jaar bij. Genezing is mogelijk door een ingreep in een vroeg stadium van de ziekte. Een beginnende tumor geeft echter vaak geen klachten en wordt op dit moment alleen bij toeval ontdekt.

In het basispakket

Erik van der Heijden, hoogleraar Interventie Longziekten en longarts, voert in het Radboudumc navigatiebronchoscopie uit. Deze techniek wordt bij patiënten ingezet om kleine, diep in de long gelegen afwijkingen makkelijker te bereiken. Hierdoor kan de arts een stukje van de long afnemen met veel meer precisie dan voorheen. Bij deze procedure maakt Van der Heijden gebruik van geavanceerde beeldvorming tijdens de ingreep. De afgelopen jaren is deze methodiek, mede onder zijn leiding, verder ontwikkeld en verfijnd.

Navigatiebronchoscopie is vanaf 1 januari 2024 als erkende methode opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het Radboudumc traint op dit moment collega’s in andere Nederlandse ziekenhuizen en ondersteunt hen met de implementatie en toepassing van deze technologieën. Dit is mogelijk gemaakt met behulp van een KWF-subsidie.

Nieuwe studie

Met de komst van robot-gestuurde navigatiebronchoscopie zet Radboudumc een nieuwe stap richting de behandeling van beginnende longkanker. “In deze nieuwe studie onderzoeken we de effectiviteit van een robot-gestuurde navigatiebronchoscopie in combinatie met de huidige geavanceerde beeldvorming. We maken voor elke patiënt een eigen ‘routekaart’ van de luchtwegtakjes die leiden naar de afwijking in de long.” De arts bestuurt deze robot-bronchoscoop. “We verwachten dat deze methode nog beter en preciezer is dan de huidige methode, maar dat willen we onderzoeken”, aldus Van der Heijden.