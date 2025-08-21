Radboudumc stelt nieuwe AI-hoogleraar aan

Henkjan Huisman is benoemd tot hoogleraar AI guided imaging aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Binnen zijn leerstoel onderzoek hij AI-toepassingen in de medische beeldvorming die tot betere en goedkopere zorg moeten leiden.

Bij de diagnostische analyse van medische beeldvorming komt het gebruik van AI steeds dichterbij. Voor de toekomst verwacht Huisman grootschalige veranderingen in de gezondheidszorg. “Halverwege 2025 evenaart de beste AI al het niveau van experts in veel medische vakgebieden”, aldus Huisman. De potentiële gevolgen hiervan zijn groot. “Ik denk dat de zorg nog niet voorbereid is op patiënten die overstappen van het matige advies van dokter Google naar het vaak goede advies van dokter ChatGPT.”

Toetsing en bewaking

Daarom pleit Huisman voor toetsing, bewaking en organisatie van AI. In zijn onderzoek kijkt hij allereerst naar verantwoord gebruik van AI. “We weten hoe we diagnostische AI moeten bouwen die op expert niveau werkt. We missen alleen het vertrouwen in de technologie om een efficiënte, veilige en betaalbare implementatie mogelijk te maken”, vertelt Huisman. Met schaalbare betrouwbare benchmarks en monitoringssystemen wil hij AI bewaken en mensen de eindverantwoordelijkheid over AI laten behouden.

Daarnaast richt Huisman zich op de rol van AI bij de aansturing van beeldvormende technologie voor de ondersteuning van medische interventies. De focus ligt daarbij op MRI-beeldvorming. “AI maakt het bijvoorbeeld mogelijk om MRI automatisch te sturen om sneller een instrument te laten volgen, bijvoorbeeld tijdens een biopsie. Dit maakt de behandeling sneller én nauwkeuriger.”

Hoogleraarschap

Huisman is tot hoogleraar AI guided imaging benoemd aan het Radboudumc en de Radboud Universiteit. Hij studeerde Electrical Engineering in Delft, met als specialisatie medische beeldvorming. Na zijn afstuderen ging hij aan de slag bij de afdeling Radiologie van het Radboudumc, waar hij sindsdien werkt. In 1998 promoveerde hij op zijn onderzoek naar het analyseren van levertumor-weefsel met het behulp van echo’s. Naast zijn loopbaan in het Radboudumc vervulde Henkjan Huisman functies bij verschillende academische instellingen en bedrijven in binnen- en buitenland.