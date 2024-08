Reade en Sint Maartenskliniek gaan nauwer samenwerken aan digitale reumazorg

Ziekenhuis Sint Maartenskliniek en Reade, expertisecentrum voor revalidatie en reumatologie in de regio Amsterdam hebben een intentieverklaring getekend om nauwer samen te gaan werken. Samen willen ze een kennis- en zorgnetwerk vormen om de digitale reumazorg voor patiënten in heel Nederland verder te verbeteren.

Reade en de Sint Maartenskliniek werken in diverse medische specialismes al langer samen aan wetenschappelijk onderzoek. Het doel van de nauwere samenwerking is dat zoveel mogelijk mensen met reuma, ondanks hun chronische klachten, zo veel mogelijk bewegingsvrijheid terugkrijgen. Daarbij zetten ze in op persoonlijke zorg op de juiste plek, thuis wat thuis of digitaal kan, op een zorglocatie als dat nodig is. Dat moet leiden tot een toekomstbestendige inrichting van de reumazorg, passend bij de groeiende zorgvraag.

Samen inkopen

Naast onderzoek naar de uitwerking van persoonlijke zorg op de juiste plek (met vragen als wat betekent passende en veilige zorg op afstand? Hoe zetten we daarvoor de juiste digitale kanalen en middelen in?) streven beide partijen naar schaalvoordeel door gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Wellicht gaan ze de distributie van medicijnen gezamenlijk opzetten. Ook dat kan patiënten bewegingsvrijheid en zekerheid geven.

Digitale innovaties ontwikkelen

“De samenwerking met de Sint Maartenskliniek biedt Reade de unieke mogelijkheid om onze reumazorg verder te verbeteren door gebruik te maken van elkaars expertise, samen onderzoek te doen en digitale innovaties te ontwikkelen”, meldt Martijn Gerritsen, medisch manager Reumatologie van Reade. “Samen kunnen we streven naar oplossingen die de zorgkwaliteit optimaliseren, de toegang tot zorg vergemakkelijken en het medicatiegebruik personaliseren. We streven ernaar om een nieuwe standaard te zetten voor reumazorg die volledig afgestemd is op de behoeften van onze patiënten.”

Zorg toegankelijker

Ook Tim Simmers, voorzitter raad van bestuur van de Sint Maartenskliniek doet een duit in het zakje. “Wij willen graag een referentiestandaard bieden voor toekomstige reumazorg, zodat patiënten zeker zijn van excellente zorg; thuis, digitaal of op locatie. De samenwerking met Reade helpt daarbij. Wij kunnen daardoor onze gezamenlijke kennis én zorgexpertise, bijvoorbeeld door digitalisering, toegankelijker maken.”