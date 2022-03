Rechtbank: Emergis heeft te veel marktmacht tot verzekeraars

GGZ-aanbieder Emergis heeft in Zeeland aanmerkelijke marktmacht en heeft de mogelijkheid om verzekeraars te dwingen meer zorg af te laten nemen dan zij willen. De verzekeraars hebben onvoldoende tegenmacht in de regio, oordeelt het College van beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in een zaak tussen de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Emergis.

Ook ten opzichte van de grootste verzekeraar van Zeeland, CZ, heeft Emergis veel marktmacht, ondanks dat beide partijen wederzijds afhankelijk van elkaar zijn.

Verplichtingen

Daarom heeft NZa terecht ingegrepen in 2020 door twee verplichtingen op te leggen aan Emergis. Emergis kreeg een transparantie- en een contracteerverplichting opgelegd vanwege de marktpositie. Dit betekent dat de zorgaanbieder in de komende drie jaar moet werken aan het verbeteren van de doelmatigheid van de geleverde zorg. Verder moet Emergis dezelfde contractvoorwaarden accepteren als andere ggz-aanbieders.

Marktaandeel

Emergis erkent dat het marktaandeel van de instelling boven 50 procent ligt, maar volgens de zorgorganisatie beschikken zorgverzekeraars over compenserende afnemersmacht. Emergis procedeerde tegen de maatregelen van de NZa en ging later nog eens in beroep, maar kreeg dus uiteindelijk nul op het rekest. Het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is definitief in deze zaak.