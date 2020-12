NZa pakt machtspositie Emergis in Zeeland aan

De NZa grijpt in omdat Emergis in Zeeland verreweg de grootste zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg is. “Zeeuwen die ggz nodig hebben zijn vaak afhankelijk van de zorg van Emergis. Met de verplichtingen die de NZa oplegt aan Emergis, beogen we ervoor te zorgen dat er een gezonde contractuele relatie tussen Emergis en zorgverzekeraars ontstaat, zodat er afspraken tot stand komen die in het belang zijn van goede, toegankelijke en betaalbare geestelijke gezondheidszorg in Zeeland”, zo is te lezen op de website van de NZa.

Redelijke contractvoorwaarden

De zorgautoriteit legt Emergis twee verplichtingen op, een transparantieverplichting en een contracteerverplichting. Emergis moet een plan van aanpak opstellen waaruit blijkt hoe de organisatie de komende drie jaar gaat werken aan de verbetering van de doelmatigheid van de zorg die zij levert. Daarnaast moet Emergis voldoen aan “redelijke verzoeken van zorginkopers” om tot “redelijke contractvoorwaarden” te komen. “Hiermee wil de NZa de balans terugbrengen in de onderhandelingen, waardoor zorgverzekeraars hun inkooprol weer goed kunnen invullen”, stelt de zorgautoriteit.

De zorgverzekeraars worden op hun beurt gemaand om zich te houden aan hun zorgplicht. “Immers, contractering is een tweezijdige aangelegenheid. We verwachten van zorgverzekeraars dat zij met Emergis het gesprek aangaan over de regiospecifieke uitdagingen en initiatieven op het vlak van tijdige toegang tot passende zorg, op dit moment en in de toekomst, en dit betrekken in hun contractering”, aldus de zorgautoriteit.

Bedrijfsonderdelen afstoten

Emergis is het niet eens met de conclusies van de NZa. De contracteerverplichting betekent dat de ggz-aanbieder akkoord moet gaan met de eisen van de verzekeraars als die in lijn zijn met landelijke afspraken. Volgens de raad van bestuur van Emergis houden deze afspraken geen rekening met de specifieke omstandigheden in Zeeland. De organisatie vreest dat ze gedwongen zal worden om te bezuinigen en uiteindelijk bedrijfsonderdelen af te stoten.

De Zeeuwse zorgaanbieder heeft ook moeite met de transparantieverplichting. “Emergis hecht veel waarde aan efficiency en doelmatigheid en vindt het prima om een plan te maken. Omdat het plan in drie maanden moet worden geschreven en moet worden voorgelegd aan vier zorgverzekeraars die allen een verschillende visie hebben op de ggz zorg in Zeeland, is het volgens Emergis echter onuitvoerbaar. Daarvoor is de zorg te complex en veranderlijk”, aldus de organisatie.

Cijfers uit 2014-2017

Volgens bestuurder Gerco Blok schort het ook aan het onderzoek van de NZa naar de Zeeuwse ggz. “Uit de gebruikelijke benchmark van Vektis blijkt dat de gemiddelde prijs per patiënt – zeker voor vergelijkbare werkgebieden – bij Emergis vergelijkbaar is met andere ggz-instellingen. Dat geldt ook voor de gemiddelde behandelduur. Bovendien heeft de NZa gebruik gemaakt van cijfers uit 2014 tot 2017; intussen leven we in een heel andere wereld.”

Emergis gaat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vragen om het besluit van de NZA te verwerpen en vraagt een voorlopige voorziening aan om tot schorsing van het besluit over te gaan.