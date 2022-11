Rechter roept nog voor definitief besluit over betaaltitel NZa en zorgvernieuwer op

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is opgeroepen voor een regiezitting van het College Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Aanleiding is de afwijzing van een verzoek voor een betaaltitel, waar op 6 december definitief over wordt besloten.

Morgenochtend vindt een opvallende regiezitting plaats bij van het College Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in Den Haag. De rechter heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en zorgonderneming AlloMedics opgeroepen voor een regiezitting. Dat terwijl het bezwaar van AlloMedics tegen het besluit van de NZa om de aangevraagde betaaltitel af te wijzen nog moet plaatsvinden.

“Wij hebben alleen nog maar de aankondiging gedaan dat als de NZa ons bezwaar afwijst, we een verzoek om een voorlopige voorziening gaan indienen”, zegt AlloMedics-oprichter Abeba Mulugheta tegen Zorgvisie. “We dachten dat dit dan ergens volgend jaar zou spelen, maar op verzoek van de rechter zitten we er morgen al.”

Digitaal consult in andere taal

Op 6 december behandelt de NZa het bezwaar van AlloMedics. Dat het bedrijf al voor het definitieve besluit de kwestie heeft aangekaart bij het CBb heeft te maken met de urgentie die de onderneming voelt. AlloMedics beschikt over honderd huisartsen met diverse culturele achtergronden. Zij zijn beschikbaar een digitaal consult te voeren als de eigen huisarts niet verder komt met een patiënt wegens verschillen in taal en cultuur.

Betaaltitel

Samen met zorgverzekeraar Menzis heeft AlloMedics een verzoek voor een betaaltitel voor deze vorm van zorg ingediend bij de NZa. Zij voelden zich daarbij onder meer gesteund door een positieve beoordeling van het Zorginstituut Nederland. Desondanks wees de NZa het verzoek af. Bekostiging op experimentele basis of via de bestaande route van een meekijk-consult is volgens de NZa het meest geschikt. AlloMedics ziet dan anders. De regiezitting van aanstaande dinsdag moet uitwijzen hoe deze kwestie verder gaat, mocht de NZa in december bij haar besluit blijven.