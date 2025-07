Rechter stelt Cordaan in gelijk in tweede kort geding na val cliënt

In het tweede kort geding dat de familie van een cliënt tegen Cordaan aanspande vanwege onrechtmatige schadeafwikkeling, heeft de rechter in het nadeel van de eiser beslist. Cordaan werkt voldoende mee aan de onderhandelingen met de familie is zijn oordeel.

Na een val uit zijn bed op een verpleeglocatie van Cordaan loopt een cliënt met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en afasie een heupfractuur op die pas een dag later wordt geconstateerd. In een eerste kort geding vordert de familie dat de zorgorganisatie het incident moet melden bij de IGJ. Cordaan betwist dit, omdat de val volgens haar onderzoek een complicatie en geen clamiteit. is. De rechter gaat daar niet in mee en beveelt Cordaan alsnog melding te doen bij de IGJ.

Onjuist geinformeerd

De IGJ ziet vervolgens geen reden om in te grijpen. Cordaan stelt de cliënt een schadevergoeding voor vanwege de uitgestelde medische zorg en vindt de zaak afgedaan. De familie neemt daar geen genoegen mee. Ze verwijt Cordaan de IGJ onjuist en onvolledig te hebben geïnformeerd, te traineren en met bewijsstukken te rommelen. In een tweede kort geding eist ze openheid van zaken aan de IGJ en een onvoorwaardelijke medewerking aan de onderhandelingen met de familie.

Valmat

Een belangrijke rol bij het informeren van de IGJ speelt het ontbreken van een valmat toen een uitzendkracht de cliënt hielp om in een zittende positie op zijn bed te komen. Vanuit die positie zou hij met de actieve tillift in zijn rolstoel worden geholpen, ware het niet dat hij van bed gleed. Had de valmat er wel gelegen, dan had de cliënt waarschijnlijk geen heupfractuur opgelopen. Maar volgens Cordaan ligt er nooit een valmat bij de transfer naar de rolstoel omdat deze de tillift in de weg zou zitten.

Calamiteit of complicatie

De rechter vindt deze toelichting van Cordaan plausibel en daarom niet aannemelijk dat ze de IGJ op dit punt niet juist zou hebben geïnformeerd. Ook gaat de rechter er niet in mee dat Cordaan onder de aansprakelijkheid van de val zou proberen uit te komen door o.a het delen van informatie te vertragen en in rapportages de zaak terug te redeneren van calamiteit naar complicatie.

Geen veroordeling

Verder ziet de rechter geen grond om Cordaan te veroordelen om mee te werken aan een schadeafwikkeling. Er is overleg gevoerd over de schadevergoeding voor de vertraging in medische hulp dat stil is komen te liggen door dit kort geding. Een veroordeling tot afwikkeling van de schade is daarom volgens het vonnis niet nodig.

Aansprakelijkheid

De voorzieningenrechter, waar deze zaak onder valt, spreekt geen oordeel uit over wie aansprakelijk is voor de val. Dit moet door de civiele rechter worden onderzocht en beoordeeld. De familie beraadt zich op deze volgende stap.