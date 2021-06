Rechtspraak: kabinet moet nu in actie komen voor jeugdzorg

De Raad voor de rechtspraak slaat alarm over de jeugdzorg en stelt dat het kabinet direct in actie moet komen. Zij ziet dat door instroomstops, kinderen die in de knel zitten niet de hulp en bescherming krijgen die ze volgens de rechter nodig hebben.

Aanleiding voor de noodkreet is de mededeling van Jeugdbescherming Brabant (JBB) dat die instelling voorlopig geen nieuwe beschermingsmaatregelen meer uitvoert. En JBB is niet de eerste die het werk niet meer aankan, stelt de raad. Veel jeugdzorginstellingen kampen met financiële problemen en een groot verloop onder personeel. In april luidden jeugdrechters van rechtbank Zeeland-West-Brabant al de noodklok omdat in die regio geen ruimte meer was om kinderen onder toezicht te kunnen stellen. En daar blijft het niet bij, is de vrees.

“Als er niemand meer is die onze beslissingen uitvoert, loopt het hele systeem spaak”, zegt Ellen van Kalveen, voorzitter van de expertgroep jeugdrechters. Dat kan betekenen dat kinderen die na een incident van ernstig geweld in het gezin, zonder een door de rechter aangewezen gezaghebbende komen te zitten. Dan kan niemand voor hen beslissen hoe het verder moet en wat goed voor hen is, schetst Van Kalveen.

In een brief worden minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Paul Blokhuis opgeroepen onmiddellijk in te grijpen om de continuïteit in de jeugdbescherming te garanderen. “Wij geven machtigingen af die de overheid de bevoegdheid geven om in te grijpen in levens van kinderen en hun ouders. Dan moet de overheid garanderen dat de hulp geleverd wordt die daarbij hoort”, stelt Van Kalveen. (ANP)