Recordaantal stamceldonaties in 2023

Waren er in 2016 nog 50 matches, in 2017 steeg dit naar 99. Met een kleine achteruitgang in 2021 die mogelijk te maken heeft gehad met Covid 19, zet de stijging zich nu verder door met als hoogtepunt 265 in het afgelopen jaar.

Duitse donoren

Sinds een jaar worden door Matchis via de locatie in Nijmegen ook van Duitse donoren stamcellen afgenomen. De Duitse en Nederlandse donoren samen komen in totaal op een aantal van 297. In 2022 waren het nog in totaal 247 donoren die stamcellen doneerden. Matchis denkt dat de toename voor een groot deel te maken heeft met de groei en verjonging van het stamceldonorbestand in Nederland. Jonge donoren hebben een grotere kans om opgeroepen te worden omdat de genezingskans voor de patiënt toeneemt als de stamcellen van een jonge donor komen.

Effect oproep Thijs Slegers

Een deel van de groei van het bestand komt ook voort uit de oproep begin 2023 van PSV-perschef Thijs Slegers, schrijft Matchis. Slegers riep mensen op zich te registreren als stamcel- en bloeddonor. Ruim 11.000 mensen gaven hier gehoor aan. Enkele van deze donoren hebben ook al stamcellen gedoneerd. Matchis is inmiddels een onderzoek gestart naar de langere termijneffecten voor stamceldonatie van deze oproep. De resultaten hiervan worden binnenkort gepubliceerd.

Stichting Matchis

Stichting Matchis is het Nederlands centrum voor stamceldonoren en zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen. Deze transplantatie is voor patiënten noodzakelijk om te kunnen overleven. Als er geen geschikte donor wordt gevonden, is de kans groot dat ze overlijden. De kans dat een potentiële donor een match is met een patiënt en daadwerkelijk stamcellen doneert is heel klein. Daarom is een grote groep potentiële donoren noodzakelijk.