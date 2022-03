Bestuurders en specialisten uit umc’s gooiden met modder naar elkaar over de concentratie kinderhartchirurgie. Waarom leidt dit onderwerp tot zo veel ophef? Senior redacteur Bart Kiers volgt het thema voor Skipr en Zorgvisie en neemt in deze podcast in vogelvlucht de ontwikkelingen van de afgelopen dertig jaar door. Hoe kan minister Ernst Kuipers van VWS dit dossier nog tot een goed einde brengen?