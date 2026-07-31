‘Regeldruk kost zorg jaarlijks 2 miljard euro’

De directe kosten voor het naleven van wet- en regelgeving in de gezondheidssector en sociaal werk liepen in 2024 op tot 2 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit een nieuw, uitgebreid onderzoek van PwC naar de economische impact van regeldruk in Nederland. In de gehele Nederlandse economie bedragen deze compliancekosten inmiddels 16,8 miljard euro.

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De nalevingskosten in de zorgsector komen gemiddeld neer op 1.351 euro per fulltime medewerker (fte) per jaar. Het rapport verwijst als specifiek voorbeeld dat verpleegkundigen meer dan 40 procent van hun werktijd besteden aan administratie en verslaglegging.

Totale nalevingskosten

Gemeten naar totale nalevingskosten staat de zorgsector op de derde plaats van alle sectoren (na openbaar bestuur en gespecialiseerde zakelijke dienstverlening). Als er echter gekeken wordt naar de kosten per fte, zakt de sector aanzienlijk op de ranglijst.

De onderzoekers lieten grote AI-taalmodellen (LLM’s) kijken naar 18.796 specifieke taakbeschrijvingen van 923 verschillende beroepen uit een database. Hiermee werd vastgesteld welke taken direct te maken hebben met wet- en regelgeving en welk percentage van de totale werktijd dit per beroep inneemt (de zogenoemde regulatory compliance intensity)

Arbeidsproductiviteit

Gecorrigeerd voor inflatie zijn de totale nalevingskosten in Nederland tussen 2013 en 2024 met maar liefst 28 procent gestegen. Naar schatting bestaat inmiddels bijna 8 procent van de totale werkgelegenheid uit functies waarbij meer dan een tiende van de werktijd opgaat aan compliance. In totaal neemt de private sector 9,1 miljard euro van de kosten voor haar rekening, terwijl de publieke sector 7,7 miljard euro kwijt is.

“Juist op een moment dat de arbeidsproductiviteit in Nederland al jaren nauwelijks groeit, worden steeds meer arbeidsuren besteed aan naleving, rapportages, vergunningen en controles”, zegt Barbara Baarsma, hoofdeconoom PwC Nederland.

Scherper op nieuwe regelgeving

Om het tij te keren, stelt PwC dat de overheid niet alleen bestaande regels moet vereenvoudigen, maar ook scherper moet sturen op nieuwe regelgeving. Baarsma benadrukt dat louter toezicht onvoldoende is om de stijgende trend te doorbreken. “Het rapport pleit ook voor een terugkeer naar politiek bindende reductiedoelstellingen per ministerie, zoals die bestonden ten tijde van de kabinetten-Balkenende”, betoogt Baarsma tot slot.

“Het toenmalige Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) controleerde of de targets die politiek waren afgesproken, ook echt gerealiseerd werden. Alleen formeel toezicht door het huidige Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) is niet voldoende. Ministeries moeten afgerekend worden op het terugdringen van de regeldruk die zij veroorzaken, om te voorkomen dat een steeds grotere stapeling van regels de productiviteit en het innovatievermogen van Nederland verder onder druk zet.”