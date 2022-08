Regiepunt respijtzorg Noord-Holland gestart

In november moet de website gereed zijn voor gebruik door mantelzorgers van Den Helder tot Heiloo. Oud-staatssecretaris VWS en voormalig aanjager respijtzorg Clémence Ross-Van Dorp was aanwezig bij de aftrap: “Bouw een vertrouwensband op met de burger, dan blijft er zelfs geld over.”

Het regiepunt respijtzorg heeft als doel om vraag en aanbod voor mantelzorgers bij elkaar te brengen. Een respijthulp kan de taken van een mantelzorger thuis tijdelijk overnemen. Er zijn ook verschillende locaties waar zorgbehoevende cliënten kunnen logeren om de mantelzorg even rust te geven. In principe moet de gemeente de respijtvoorziening inkopen. Soms zijn er ook mogelijkheden als dit niet het geval is.

Bekostiging

Knelpunt bij respijtzorg zijn de financiën. Respijtzorg kan vanuit verschillende ‘potjes’ worden gefinancierd. Vanuit de Wmo (gemeenten), Wlz (Wet langdurige zorg) of zorgverzekering. Voor mantelzorgers is het vaak ingewikkeld om respijtzorg te regelen. Het Mantelzorgcentrum helpt hen hiermee. Clémence Ross Van Dorp vertelt dat er landelijk wordt gewerkt aan een oplossing: “De Nationale Zorgautoriteit is bezig met een plan om chronisch zieken een budget te geven, waaruit alle zorg kan worden geleverd, op basis van de behoefte van de cliënt. De ontschotting van de verschillende loketten als Wmo, Wlz en Zvw (zorgverzekeringswet) en het minder moeilijk maken voor de burger levert ook weer geld op.”

Mantelzorgvrij.nl

Het platform waar alle vraag en aanbod van respijtzorg samenkomt, is de website mantelzorgvrij.nl. Aan de website wordt hard gewerkt om die in november gereed te hebben. De respijtlocaties Warm Thuis, Respijthuis Alkmaar (Zorgcirkel), ’t Huis Lioba, Leeuwenhof en Ten Anker (Aristozorg) tekenden de intentieverklaring om de respijtlocaties beschikbaar te maken voor de website. Via de website dienen mantelzorgers hun verzoek in om vrije tijd in te plannen. De respijtcoördinator bij het Mantelzorgcentrum Noord-Holland Noord koppelt vervolgens mantelzorger en respijtvoorziening aan elkaar.