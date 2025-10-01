Regio Waardenland krijgt bijna 60 miljoen uit IZA-pot

Negen gemeenten en 25 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Waardenland (Zuid-Holland) krijgen 58,5 miljoen euro vanuit het Integraal Zorgakkoord. Ze willen hiermee het personeelstekort opvangen.

Voorbeelden uit het plan van Waardenland zijn onder andere: meer steun voor ouderen om zelfstandig te blijven, extra ondersteuning voor mensen die zorgen voor familie of naasten.

Communicatiecampagne

De eerste projecten starten nu, waaronder ondersteuning voor mantelzorgers, digitale hulpmiddelen voor huisartsen en een communicatiecampagne om alle inwoners in de regio te laten nadenken over hun eigen gezondheid.

Tekort

Zorgprofessionals zoals huisartsen en welzijnswerkers gaan beter met elkaar samenwerken. Bij onveranderd beleid verwacht de regio een personeelstekort van 5500 mensen in 2030.

Zorgverzekeraars Coöperatie VGZ en Zilveren Kruis hebben het transformatieplan goedgekeurd.