Reinier de Graaf opent afdeling voor patiënten met meerdere aandoeningen

Kwetsbare patiënten moeten hierdoor sneller en effectiever geholpen worden. Reinier de Graaf is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die een MBU opent.

Complexe zorgvraag

Patiënten met een complexe zorgvraag werden voorheen per aandoening behandeld. Dit kost veel tijd, waardoor de juiste behandeling niet altijd direct gestart kan worden.

“De vergrijzing in onze maatschappij vraagt om vernieuwende zorgoplossingen zoals de MBU”, zegt internist Jacobien Ellerbroek. “We organiseren de zorg op de MBU veel meer om de patiënt heen. Door intensief vanuit verschillende disciplines met elkaar samen te werken, komen we sneller tot het beste behandelplan. Een belangrijke ontwikkeling, want we zullen steeds meer oudere patiënten met meerdere gezondheidsproblemen gaan zien in het ziekenhuis.”

Kliniekartsen

Op de MBU vormen twee kliniekartsen doordeweeks het vaste aanspreekpunt voor patiënten en zorgprofessionals. De kliniekarts bespreekt elke ochtend met verschillende specialisten de behandelplannen. “Dit geeft patiënten en hun naasten meer rust en duidelijkheid. Patiënten hebben steeds dezelfde specialist aan bed, waardoor ze niet steeds opnieuw hun verhaal hoeven te vertellen. En voor onze zorgcollega’s is het ook prettiger werken”, zegt kliniekarts Larissa van der Houwen.

Naast de dagelijkse besprekingen hebben de kliniekartsen ook twee keer per week multidisciplinair overleg met de fysiotherapeut, verpleegkundigen, specialist ouderengeneeskunde, paramedici, de ziekenhuisapotheek en het Bureau Transmurale Zorg.