Reinier Haga Prostaatkankercentrum opent webshop met seksuele hulpmiddelen

“Ook seksualiteit en intimiteit horen bij een goede kwaliteit van leven”, zegt Anja Ladenberg, gespecialiseerd verpleegkundige bij het Reinier Haga PKC. Zij spreekt vrijwel dagelijks met prostaatkankerpatiënten over hun problemen met intimiteit en seksualiteit. “We merken dat zowel patiënten als hun partners vaak niet weten waar ze terecht kunnen voor goed advies of geschikte hulpmiddelen als zij dat nodig hebben. Ook is er nog steeds veel schaamte rond dit onderwerp. Daarom vonden wij het belangrijk om vanuit ons centrum een plek te creëren waar zij terecht kunnen voor voorlichting en hulpmiddelen.”

Voor alle prostaatkankerpatiënten

De webshop is bedoeld voor alle prostaatkankerpatiënten in Nederland die te maken hebben met deze problemen. In de webshop is een selectie van hulpmiddelen te vinden, zoals erectiepompen, penisringen en glijmiddelen. Deze producten worden rechtstreeks besteld bij de desbetreffende leveranciers, omdat de webshop geheel is opgezet zonder winstoogmerk voor het Reinier Haga PKC. In november vorig jaar won het Reinier Haga PKC met dit initiatief al de hoofdprijs van €5.000 tijdens de jaarlijkse Onco Care Challenge, een wedstrijd voor innovatieve ideeën op het gebied van oncologie en hematologie. Met dit geldbedrag kon het plan verder worden ontwikkeld.

Het is voor het eerst dat een ziekenhuis een webshop met seksuele hulpmiddelen voor prostaatkankerpatiënten start.