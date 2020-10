Rekenkamer: Sturen op zinnige zorg faalt

Het programma ‘Sturen op zinnige zorg’ maakt de verwachtingen niet waar. Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket te halen, concludeert de Algemene Rekenkamer. De Rekenkamer vreest dat het nieuwe programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’ hetzelfde lot wacht.

Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om zorg waarvan het effect niet vaststaat en die medisch niet noodzakelijk is, uit het basispakket te halen. Terwijl dat wel het doel was van het programma ‘Zinnige Zorg’. De minister van VWS gaf in 2013 de opdracht voor het programma aan pakketbeheerder Zorginstituut Nederland. Maar het programma heeft nauwelijks kostenbesparingen opgeleverd. Waar het Zorginstituut de kostenbesparingen op potentieel 265 miljoen euro inschatte, komt de Algemene Rekenkamer uit op maximaal 82 miljoen euro.

Concreter programma nodig

Onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat het programma de verwachtingen niet heeft waargemaakt. Daarom is de conclusie: stop ermee of kies voor een fundamenteel andere aanpak. Het doel, voorkomen dat patiënten onnodige of niet-werkende behandelingen krijgen, wordt op deze manier niet bereikt. Het Zorginstituut moet een concreter programma opzetten en scherper sturen op vermindering van niet-gepast gebruik van zorg. Alleen dan kan dit doordringen tot de praktijk van de behandelkamer. En bijdragen aan de kwaliteit van zorg en beheersing van de uitgaven.

Kritisch over ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’

De Algemene Rekenkamer is kritisch over het nieuwe programma ‘Zorgevaluatie en Gepast Gebruik’. Terwijl de minister voor Medische Zorg en het Zorginstituut er juist veel resultaat van verwachten. Maar de Algemene Rekenkamer wijst erop dat beide programma’s sterk op elkaar lijken. De Rekenkamer vindt het aannemelijk dat het nieuwe programma op dezelfde problemen gaat stuiten.

Helft zorg niet aantoonbaar effectief

In opdracht van de minister van VWS zette het Zorginstituut in 2013 het programma Zinnige Zorg op. In kaart werd gebracht welke diagnosetests, behandelingen en operatieve ingrepen vergoed worden vanuit het basispakket, terwijl ze niet aantoonbaar effectief zijn of geen duidelijke meerwaarde hebben voor de patiënt. Studies geven aan dat dit voor ongeveer de helft van alle diagnostische verrichtingen en behandelingen in de medisch-specialistische zorg opgaat. Burgers betalen verplicht premie voor hun basisverzekering en mogen verwachten dat die niet wordt gebruikt voor zorg die niet effectief of noodzakelijk is.

Opdracht kostenbesparing laten varen

Het Zorginstituut werkt in dit programma samen met huisartsen, medisch specialisten, zorgverzekeraars en patiënten. Door niet-gepast gebruik van verzekerde zorg te verminderen, zou de doelmatigheid van het basispakket toenemen. Aanvankelijk verwachtten het Zorginstituut en de minister van VWS er veel van. De opdracht was om met het programma vanaf 2017 jaarlijks 225 miljoen euro te besparen. Maar al snel na de start van het programma, in 2015, liet de minister van VWS dit varen. Hierdoor stonden de partijen die in het programma samenwerkten ook niet meer onder druk om daadwerkelijk tot kostenbesparingen te komen. Daarmee kreeg het verbeterprogramma een meer vrijblijvend karakter. De Rekenkamer mist daarbij een strategie van het Zorginstituut om zijn bevoegdheden in te zetten als veldpartijen de verbeteringen niet uitvoeren.

Praktijk verandert nauwelijks

De kennis die via het programma Zinnige Zorg is opgedaan, heeft zo vooral geresulteerd in aanpassing van medische richtlijnen en patiëntenvoorlichting. Voorstellen drongen desondanks niet door tot de praktijk, waardoor er geen betekenisvolle financiële besparingen zijn gerealiseerd. Regelmatig ontbrak ook het draagvlak om belangrijke verbeteringen door te voeren. Daadwerkelijke veranderingen in de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis bleven hierdoor uit.