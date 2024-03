René Smit vertrekt bij ZorgSaam na miljoenenverlies

Onlangs werd bekend dat ZorgSaam over 2023 11 miljoen euro verlies heeft geleden. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk. Toch acht Smit dit een goed moment – mede gelet op zijn leeftijd – om ruimte te maken voor een nieuw bestuur annex leiderschap.

Van fusies naar samenwerking

Smit heeft vanaf zijn start in 2015 ingezet op het behoud van zorg in Zeeuws-Vlaanderen, zowel financieel als door fusies met Curamus en Warmande. Daarna verschoof de focus naar samenwerking. Zo heeft hij met de Zeeuwse Zorgcoalitie gewerkt aan het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg in Zeeland door meer samenwerking, meer passende zorg met daarbij behorende transformatiegelden vanuit het Integraal Zorgakkoord en het voorbereiden van de interne organisatie van ZorgSaam hierop. Ook is onder zijn leiding een samenwerking tussen ZorgSaam en UZ Gent tot stand gekomen die de toegankelijkheid, nabijheid en kwaliteit van met name ziekenhuiszorg in Zeeuws-Vlaanderen moet verzekeren.

Smit blijft tot medio juni van dit jaar betrokken bij ZorgSaam als adviseur vanwege de overdracht. De raad van toezicht beraadt zich momenteel over de verdere invulling van de ontstane vacature.