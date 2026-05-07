Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Beleid en management
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Reorganisatie verzekeraar Achmea kost 350 banen, onder meer bij Zilveren Kruis

,

Verzekeraar Achmea schrapt 350 banen bij bekende merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Het concern brengt de distributieorganisaties van zijn verschillende merken begin volgend jaar samen in een nieuwe divisie. Overlap tussen de teams moet worden verminderd en er zullen taken verder worden geautomatiseerd.

Voor vakbond CNV komt de reorganisatie niet als een verrassing. “De financiële wereld is volop in beweging. Overal wordt gereorganiseerd. Achmea heeft zelf bij de presentatie van de jaarcijfers al aangekondigd dat er reorganisaties te verwachten zijn. Dus deze aankondiging komt niet helemaal uit de lucht vallen”, laat CNV-onderhandelaar André Kramer weten.

In totaal telt Achmea in Nederland meer dan 14.000 arbeidsplaatsen. Of er gedwongen ontslagen zullen vallen, is volgens Kramer nog niet duidelijk. “Misschien valt het mee”, stelt hij. “Achmea kan waarschijnlijk veel oplossen met een vacaturestop, natuurlijk verloop en het verkleinen van de flexibele schil.” (ANP)

Reageer op dit artikel
Meer over:Zorgverzekeraars

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

7 mei 2026 Reorganisatie verzekeraar Achmea kost 350 banen, onder meer bij Zilveren Kruis
14 apr 2026 Nivel: Verzekerden wisselen opnieuw vooral van zorgverzekeraar vanwege premie
2 mrt 2026 Deze polikliniek had in 2025 de langste wachttijd
19 feb 2026 NZa wijzigt per direct regels voor de zorginkoop
17 feb 2026 Apothekers aan VWS: ‘Los medicijntekort nu op’

Reader Interactions

Reacties