Reorganisatie verzekeraar Achmea kost 350 banen, onder meer bij Zilveren Kruis

Verzekeraar Achmea schrapt 350 banen bij bekende merken als Zilveren Kruis, Centraal Beheer en Interpolis. Het concern brengt de distributieorganisaties van zijn verschillende merken begin volgend jaar samen in een nieuwe divisie. Overlap tussen de teams moet worden verminderd en er zullen taken verder worden geautomatiseerd.

Voor vakbond CNV komt de reorganisatie niet als een verrassing. “De financiële wereld is volop in beweging. Overal wordt gereorganiseerd. Achmea heeft zelf bij de presentatie van de jaarcijfers al aangekondigd dat er reorganisaties te verwachten zijn. Dus deze aankondiging komt niet helemaal uit de lucht vallen”, laat CNV-onderhandelaar André Kramer weten.

In totaal telt Achmea in Nederland meer dan 14.000 arbeidsplaatsen. Of er gedwongen ontslagen zullen vallen, is volgens Kramer nog niet duidelijk. “Misschien valt het mee”, stelt hij. “Achmea kan waarschijnlijk veel oplossen met een vacaturestop, natuurlijk verloop en het verkleinen van de flexibele schil.” (ANP)