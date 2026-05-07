Reorganisatie verzekeraar Achmea kost 350 banen, onder meer bij Zilveren Kruis

Voor vakbond CNV komt de reorganisatie niet als een verrassing. “De financiële wereld is volop in beweging. Overal wordt gereorganiseerd. Achmea heeft zelf bij de presentatie van de jaarcijfers al aangekondigd dat er reorganisaties te verwachten zijn. Dus deze aankondiging komt niet helemaal uit de lucht vallen”, laat CNV-onderhandelaar André Kramer weten.
In totaal telt Achmea in Nederland meer dan 14.000 arbeidsplaatsen. Of er gedwongen ontslagen zullen vallen, is volgens Kramer nog niet duidelijk. “Misschien valt het mee”, stelt hij. “Achmea kan waarschijnlijk veel oplossen met een vacaturestop, natuurlijk verloop en het verkleinen van de flexibele schil.” (ANP)