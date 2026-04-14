Nivel: Verzekerden wisselen opnieuw vooral van zorgverzekeraar vanwege premie

,

Verzekerden noemen vooral de hoogte van de premie als reden om over te stappen van zorgverzekeraar. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel. Ook in voorgaande overstapseizoenen was de premie de meest genoemde reden om over te stappen.

Ieder jaar kunnen verzekerden in Nederland ervoor kiezen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Sinds 2005 wordt het overstapgedrag van verzekerden gemeten binnen het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit wordt openbaar gepubliceerd in de Nivel Barometer Wisselen van zorgverzekeraar. 

Ontevredenheid over premie

Van de verzekerden gaf 11 procent aan gewisseld te zijn van zorgverzekeraar in het overstapseizoen 2025-2026. Ontevredenheid over de hoogte van de totale premie was opnieuw de meest genoemde reden om over te stappen (35 procent). Dat is een lager percentage dan in het vorige overstapseizoen (45 procent).

Ook de hoogte van de premie van de basisverzekering (23 procent) en het verwachte zorggebruik (18 procent) zijn redenen om over te stappen. Dit jaar koos 8 procent de reden ‘Mijn gezinssituatie is veranderd’. In vorige jaren was dit 0-5 procent.

Tevredenheid over dekking

Tevredenheid over de dekking van de totale polis was de meest genoemde reden om bij de huidige zorgverzekeraar te blijven.

Prijs en kwaliteit

Het overstappen heeft een functie in het zorgstelsel en het overstapgedrag is veelzeggend. Nivel wijst erop dat verzekerden moeten kunnen overstappen omdat zij niet tevreden zijn over de prijs of kwaliteit van hun huidige zorgverzekering. Of wanneer een andere verzekeraar een pakket aanbiedt dat beter aansluit bij hun voorkeuren. “Op deze manier zouden zorgverzekeraars gestimuleerd moeten worden om kwalitatief goede zorg in te kopen bij zorgaanbieders. En deze voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Voor het goed functioneren van het zorgstelsel is het daarom belangrijk dat verzekerden zowel op de prijs als kwaliteit letten bij het kiezen van een zorgverzekering”, aldus Nivel.

Uit het onderzoek van Nivel blijkt dat het mensen vooral om de prijs gaat.

