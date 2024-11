Revalidatiecentrum in Doorn heeft als eerste MRI-scanner in huis

Het Zonnehuis in Doorn heeft als eerste revalidatiecentrum een eigen MRI-scanner in huis gehaald. Dat moet tijd en geld besparen bij onderzoek naar dementie. Het apparaat wordt voorlopig vanuit UMC Utrecht bediend.

Laagdrempelig een MRI-onderzoek zonder parkeerproblemen. Dat biedt revalidatiecentrum Het Zonnehuis in Doorn in samenwerking met UMC Utrecht. Niet alleen patiënten van het revalidatiecentrum kunnen er gebruik van maken, ook ziekenhuispatiënten. Medewerkers van Het Zonnehuis begeleiden de patiënten, het apparaat wordt voorlopig bediend vanuit het ziekenhuis. In de toekomst kunnen medewerkers van het centrum het zelf leren bedienen.

Dementie

De scans worden voornamelijk gemaakt bij onderzoek naar dementie. “Hier in het Zonnehuis komt alles samen: het brein, dementie, ouderenzorg”, zegt revalidatiearts Niels Jongejan. “Daar denken we verstand van te hebben. Vandaar dat die hier terecht is gekomen.”

Als de MRI-scanner in Doorn succesvol blijkt, is het de bedoeling dat meer locaties volgen.