Rijnstate kreeg ongeveer 150 vragen over gynaecoloog

Volgens de woordvoerder komen er “soms nieuwe vragen voort” uit deze berichten. Die worden door het ziekenhuis onderzocht. Als daar juridische vraagstukken tussen zitten, neemt het ziekenhuis die mee. Het ziekenhuis laat nog niet weten of het juridische stappen tegen de oud-gynaecoloog gaat ondernemen.
Erfelijke ziekte
Kenniscentrum Fiom meldde na de berichtgeving over de voormalige arts in maart al ongeveer veertig vragen te hebben gekregen. Rijnstate sprak toen nog van “tientallen telefoontjes”.
De voormalige gynaecoloog is drager van een erfelijke ziekte en registreerde niet bij wie hij zijn zaad inbracht. Daardoor is onduidelijk hoeveel kinderen hij verwekt heeft. (ANP)