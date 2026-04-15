AVL en Spaarne Gasthuis gaan samenwerken op het gebied van oncologie

Spaarne Gasthuis en het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) breiden hun samenwerking in de oncologische zorg verder uit.

Spaarne Gasthuis en het AVL werkten al samen, onder meer in multidisciplinaire overleggen en in de radiotherapie in Hoofddorp. Nu gaan ze ook samenwerken op het gebied van de behandeling van longkanker, slokdarm- en maagkanker en nierkanker.

Samenwerken bij operaties

Per patiënt wordt gekeken waar onderzoek, behandeling of operatie het beste kan plaatsvinden: in Spaarne Gasthuis of in het AVL. Specialisten maken gezamenlijke afspraken over behandeltrajecten, zodat de zorg beter op elkaar aansluit. Medisch specialisten werken intensiever samen in overleg, behandeling en waar passend ook in operatieve zorg.

Robotchirurgie

Uitkomsten van zorg worden gezamenlijk besproken en gebruikt om behandelingen verder te verbeteren. De ziekenhuizen gaan ook op het gebied van robotchirurgie kennis uitwisselen.

Behandelaantallen

Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur Antoni van Leeuwenhoek: “Deze samenwerking is ongelooflijk waardevol omdat we met onze gezamenlijke behandelaantallen nog beter zicht krijgen op het effect van de behandelingen, zodat we de zorg verder kunnen verbeteren.”

De samenwerking maakt deel uit van OncoNoVo+, het netwerk waarin regionale ziekenhuizen samenwerken op het gebied van oncologische zorg.